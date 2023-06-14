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Jandarma Teşkilatının 184. yıl dönümü Bolu'da kutlandı

AA

Jandarma Teşkilatının 184. yıl dönümü Bolu'da kutlandı

BOLU (AA) - Bolu'da Jandarma Teşkilatının 184'üncü kuruluş yıl dönümü kutlandı.

İl Jandarma Komutanlığınca kutlamalar kapsamında Kent Meydanı'nda stant açıldı.

Stantları ziyaret ederek görevlilerden bilgi alan Bolu Valisi Erkan Kılıç, jandarma ve polis teşkilatının uyum içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Jandarmanın terörle mücadelede önemli görevler ifa ettiğini anlatan Kılıç, "Gerçekten bu vatan için jandarmamız sürekli sahada görevini icra ediyor, fedakarca hizmet veriyor. Bunu her noktada görüyoruz. Milletinin yanında gece gündüz demeden büyük gayretle çalışmalarını sürdürüyorlar." diye konuştu.

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