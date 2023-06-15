KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Bolu'da Rauf Denktaş heykelinin açılışına katıldı:

BOLU (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs'ta egemen eşitlik, eşit uluslararası statü ki bütün bunlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasından geçmektedir. Bunlar tescil edildiği takdirde resmi olarak müzakere süreçleri başlayabilir. Avrupa Birliği ve diğerlerinin farklı düşünceleri olabilir ama bunlar bizi bağlamaz." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Bolu Valiliği, Belediye Başkanlığı, Başkent Üniversitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi işbirliğinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kıbrıs Türk Milli Mücadelesinde Rauf Raif Denktaş" konulu panele katıldı.

Tatar, Denktaş'ın verdiği mücadele ve ödediği bedellerin Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin esas parametreleri olduğunu anlattı.

Türkiye'nin birçok alanda dünya devletleri arasında yer almasının bölgesel güç olmanın ötesinde anlam taşıdığına işaret eden Tatar, "Küresel bir güç. Ukrayna-Rusya Savaşı'nda yaşananlar ve ondan sonra yapılanlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin Mavi Vatanı, Libya Koridoru ve Libya Anlaşması... Bütün bunlar Doğu Akdeniz'e bambaşka bir şekil vermiştir." diye konuştu.

Tatar, Yunanistan'ın hayalinin, Ege Adaları, Lodos, Girit ve Kıbrıs'a kadar uzanan coğrafyada "büyük Yunanistan" olduğunu ifade ederek "Böyle bir şeye milletimizin onay vermesi mümkün değil. Avuçlarını okşasınlar. Türkiye ile anavatanımızla istişare ve uyum içerisinde, milli politikayı yürütmek, yönetmek ve genç nesillere bunun ne kadar önemli olduğun anlatabilmek hepimizin görevi." ifadelerini kullandı.

- "Yolumuzdan hiçbir zaman şaşmayacağız"

Tatar, programın ardından, Türkiye Emekli Subaylar Derneği Bolu Şube Başkanı ve Kıbrıs gazisi emekli Kıdemli Binbaşı Ahmet Yamaner tarafından Kalıcı Konutlar mevkisine yaptırılan "Rauf Raif Denktaş Heykeli"nin açılışına katıldı.

Burada konuşan Tatar, Kıbrıs'ta anlaşmanın mutlak surette iki ayrı bağımsız devletin iş birliğiyle olabileceğini vurguladı.

Bu gerçeği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bütün dünyaya ifade ettiğinin altını çizen Tatar, "Kıbrıs'ta egemen eşitlik, eşit uluslararası statü ki bütün bunlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasından geçmektedir. Bunlar tescil edildiği takdirde resmi olarak müzakere süreçleri başlayabilir. Avrupa Birliği ve diğerlerinin farklı düşünceleri olabilir ama bunlar bizi bağlamaz." dedi.

Tatar, Kıbrıs meselesinin her zaman Türkiye'nin önemsediği ve Türkiye'nin güvenliğini de yakından ilgilendiren milli dava olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Azim ve kararlılığımız, milli davaya sahip çıkmak, yaşatmak yönünde. Bu, Haçlı zihniyetiyle bizleri yıldırmaya çalışanlara cevabımızdır. Yolumuzdan hiçbir zaman şaşmayacağız. Çünkü biz büyük milletin evlatlarıyız. Kıbrıs Türkleri de her zaman büyük milletin, büyük ulusun, Türk milletinin kopmaz parçasıdır."

Konuşmanın ardından Denktaş'ın heykeli, Tatar, Vali Erkan Kılıç, Belediye Başkanı Tanju Özcan, Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal, Rauf Raif Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş, gazi Yamaner ve davetliler eşliğinde açıldı.

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