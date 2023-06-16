Bolu'da trafik kazalarında bir kişi yaralandı

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BOLU (AA) - Bolu'da takla atan otomobildeki 4 kişi kazayı yara almadan atlattı.

D-100 kara yolundan Bolu istikametine seyreden S.B. idaresindeki 14 ES 866 plakalı otomobil, Organize Sanayi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki elektrik direğine çarparak takla attı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 3 kişi yara almadan kurtuldu. Takla atan otomobilden yola sızan yakıt itfaiye ekiplerince yapılan çalışmanın ardından temizlendi.

Kısa süreliğine ulaşıma kapatılan yol, aracın çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

- Mudurnu'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı

Mudurnu'da Kaygana Mahallesi'nde Emine Ö. idaresindeki 14 ABF 949 plakalı otomobil, bisikleti ile dolaşan Yusuf Y'ye (12) çarptı.

Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





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