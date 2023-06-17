Bolu'da sürücüler "Yaşam Tüneli"nde trafik kurallarıyla ilgili bilgilendiriliyor

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BOLU (AA) - Bolu'da oluşturulan "Yaşam Tüneli"nde sürücülere trafik kurallarıyla ilgili bilgi veriliyor.



İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince sürücü ve yolcularda trafik bilincinin oluşturulması amacıyla D-100 kara yolunun Yeniçağa kesiminde "Yaşam İçin Kısa Bir Mola" sloganıyla "Yaşam Tüneli" kuruldu.

Burada, ekiplerce durdurulan sürücülere trafik kurallarına uymanın önemini anlatan kısa film izletiliyor.

Ekiplerin de ayrıca direksiyon başında cep telefonu kullanmama, aşırı hız yapmama, emniyet kemeri takma gibi konularda uyarıda bulunduğu sürücüler, uygulamadan duyduklarını memnuniyeti ifade etti.

Trafik kazalarının önlenmesine yönelik hayata geçirilen uygulamanın yaygınlaştırılacağı belirtildi.

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