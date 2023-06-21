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Bolu'da akrabalarının baltalı saldırısına uğrayan kadın suç duyurusunda bulundu

AA

Bolu'da akrabalarının baltalı saldırısına uğrayan kadın suç duyurusunda bulundu

BOLU (AA) - Bolu'nun Mengen ilçesinde eşinin ağabeyi ve yeğeninin baltalı saldırısı sonucu kolundan ve başından yaralanan kadın, sorumluların cezalandırılmasını istiyor.

İddiaya göre, Dereköyü Mesler Mahallesi'nde ikamet eden Elvide K. (54) geçen pazar eşi Çetin K'nin, ağabeyi Y.K. ve yeğeni S.K. ile tartıştığını gördü. Tartışmaya dahil olan Elvide K, kavgaya dönüşen olayda eşinin ağabeyi ve yeğeni tarafından darbedildi.

Sağ kolundan baltayla yaralanan ve burnu kırılan kadın, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince kaldırıldığı Mengen Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan Y.K. ve S.K. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, tedavisi tamamlanan Elvide K. savcılığa şikayette bulundu.

Tedavisi evinde devam eden Elvide K, gazetecilere, eşine baltayla saldırdıklarını gördükten sonra kavgayı ayırmak için evinden çıktığını anlattı.

Bu sırada kayınbiraderi ve oğlunun kendilerine vurmaya çalıştığını savunan Elvide K, kendisine doğru savrulan baltanın ilk hamlede isabet etmediğini ancak ikinci defada darbe alarak yere düştüğünü ve yerdeyken "Seni öldüreceğim." şeklinde tehdit edildiğini öne sürdü.

Elvide K, akrabalarının kendilerini oturdukları evden çıkartmak istediğini iddia ederek, "Bizi bu evden atmak istiyorlar. 'Çıkartacağım, bu evi de alacağım.' diyor. Çocuklarımın, benim hayatım tehlikede. Senelerdir bu şekilde. Muhtarımıza da şikayet ettim kaç kere. Altlı üstlü oturuyoruz. Kapıdan çıkıyoruz ve birbirimizi görüyoruz. Her an tehlike içerisindeyiz." diye konuştu.

Çetin K. ise görüşmek için aradığı ağabeyinin oğlu ile elinde baltayla geldiğini öne sürerek, "Baltayı at da öyle konuşalım.' dedim. Baltayı alamadım elinden. Bir elimle baltanın sapını tutarken, diğer elimle de mücadeleyi durdurmaya çalışıyordum." dedi.

Kavga çıkmasının ardından eşinin geldiğini anlatan Çetin K, "Sonra arbede, itiş kalkış yaşandı. Daha sonra beni de tuttular. Hanım yere düştü. Biz bu durumları yaşadık işte. Eşime yeğenim saldırdı. Yere düştüğünde ona tekme attığını da gördüm. Ben düştüğümde bana da tekme attı. Ben de kolumdan yaralandım." ifadesini kullandı.

Çetin K, ağabeyi ve yeğeninden şikayetçi olduklarını belirtti.

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