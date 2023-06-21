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Bolu'da tavan vincin düşmesi sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

AA

Bolu'da tavan vincin düşmesi sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

BOLU (AA) - Bolu'nun Gerede ilçesinde bir fabrikada tavan vincin düşmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde bir metal fabrikasında üzerine tavan vinci düşen İsmail Danışman (24) ile Berat Y. (24) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından işçiler, Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçilerden İsmail Danışman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralı işçi Berat Y. ise Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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