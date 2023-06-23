Bolu'da Kurban Bayramı tatilinde günlük 850 ekip görev yapacak

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BOLU (AA) - Bolu Valisi Erkan Kılıç, Kurban Bayramı tatilinde kentte günlük 850 ekibin görev yapacağını bildirdi.

İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı konumunda olan Bolu'da polis ve jandarma ekipleri, kontrol noktalarında durdurdukları araç sürücülerine ve yolculara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Vali Erkan Kılıç da D-100 kara yolu üzerinde görev yapan polis ekiplerini ve Karacasu beldesindeki jandarma kontrol noktasını ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ile Jandarma Komutanı Albay Haluk Saygılı'dan bayram tedbirleri hakkında bilgi alan Kılıç, daha sonra durdurulan araçların sürücüleri ve yolcularla sohbet etti.

Sürücülere dikkatli seyretmeleri ve trafik kurallarına uymaları uyarısında bulunan Kılıç, araçlardaki çocuklara oyuncak ile trafik kurallarını içeren bilgilendirici broşür ve oyunlardan verdi.

Polis ve jandarma ekipleri ise vatandaşlara kolonya, şeker ve çikolata ikram etti.

Vali Kılıç, gazetecilere, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatı üzerine idari amirler, jandarma komutanı ve emniyet müdürü koordinesinde trafikte görevli olan jandarma ve emniyet personelinin sahada görev yaptığını bildirdi.

Vatandaşlardan yolculuk esnasında trafik kurallarına uymalarını ve emniyet kemeri takmalarını isteyen Kılıç, "Dinlene dinlene yavaş yavaş gitsinler. Biraz geç gitsinler. Ama sağ salim istedikleri yere, ailelerin yanına ulaşsınlar istiyoruz. Bu konuda da ilimiz genelinde bütün tedbirler alındı. Bu tatil boyunca trafik yönünden önem arz eden yerlerde tedbirlerimizi almış durumdayız." şeklinde konuştu.

Kılıç, Kurban Bayramı'nın trafik kazaları nedeniyle can kaybı ve yaralı olmadan geçmesi temennisinde bulunarak, "İlimiz genelinde günlük 850 civarında ekibimiz görev yapacak. Jandarma ve emniyet personeli olarak herkesin çalışacağı, görev yapacağı nokta, yer, saat, hepsi belli. Bizler vatandaşlarımızdan duyarlı, hassas olmalarını ve dikkatli olmalarını istiyoruz. Trafik kurallarına uyduktan sonra hiçbir sorun olacağına inanmıyoruz." ifadelerini kullandı.

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