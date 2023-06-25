Bolu'da, tatilcilerin geçtiği otoyolda çöpleri kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu'da, tatilcilerin geçtiği otoyolda çöpleri kaldı

AA

Bolu'da, tatilcilerin geçtiği otoyolda çöpleri kaldı

BOLU (AA) - Kurban Bayramı tatili dolayısı ile Anadolu Otoyolu'nu kullanan tatilcilerin mola verdikleri yol kenarlarında bıraktıkları çöpler çevre kirliliğine neden oldu.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde cuma günü akşam saatlerinden bu yana devam eden trafik yoğunluğu akşam saatlerinde rahatladı.

Özellikle dinlenme tesisleri ve otoyol bağlantı noktalarında yaşanan yığılmalar nedeniyle zaman zaman ilerlemekte güçlük çeken vatandaşlar, yol kenarlarında durarak yemek yedi.

Ulaşımın normale dönmesi ile yollarına devam eden vatandaşlar çöplerini yol kenarlarında ve dinlenme tesislerinin önlerinde bıraktı.

Otoyolun emniyet şeridinde metrelerce görülen çöpler çevre kirliliği oluşturuyor.

Kurban Bayramı nedeniyle İstanbul'dan Tokat'a giden Bilgin Uyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otoyolun Köroğlu rampalarında bulunan dinlenme tesislerinde mola vererek ailesiyle yemek yediklerini söyledi.

Dinlenme tesislerine geldiklerinde karşılaştıkları çöpler karşısında şaşkınlık yaşadıklarını anlatan Uyar, "Burada çöp bırakmak saygısızlık. Herkes yediğini içtiğini toplasa, poşetleyip bıraksa çok iyi olur. Görevliler de bunları daha rahat toplar. Ama şimdi her yerde çöp var. Kötü bir görüntü. Bu duyarsızlık." dedi.

Anadolu Otoyolu'nun Köroğlu rampalarında bulunan bir dinlenme tesisinin yöneticisi Hidayet Atalay ise bayram tatilinde memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlara aralıksız hizmet verdiklerini ifade etti.

Vatandaşların gidecekleri yere huzurlu ve mutlu gidebilmeleri için çalıştıklarını söyleyen Atalay, "Ancak bayram yoğunluğu sebebiyle gelen misafirlerimizin bıraktığı bu pislikler, çöpler bizleri son derece üzüyor ve yoruyor. Çöp toplamak için çalışan 10 personelimiz var. Ancak yetişemiyoruz. Tesisimizden alışveriş yapmayan vatandaşlarımız da bölgede ihtiyaçlarını giderebiliyor. Ancak gelip bıraktıkları çöpten dolayı biz son derece mağdur oluyoruz." diye konuştu.

Atalay, tesisin ve otoyolun her yerinde çöp bulunduğunu belirterek, "Tesisimizin her yerinde çöp konteyneri var. Her 5 metrede bir konteyner var. Ama baktığımızda çim alanlarda, asfaltta bile çöpler var. Hem görüntü kirliliği hem çevre kirliliğine neden oluyor. Tatilcilerimizden çöplerini çöp kutusuna atmasını istiyoruz. Biraz daha duyarlı olmalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Anadolu Otoyolu Bolu geçişinde bayram yoğunluğu devam ediyor
YEREL HABERLER Anadolu Otoyolu Bolu geçişinde bayram yoğunluğu devam ...
Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi ...
Bolu'da otoyolda bayram yoğunluğu; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
YEREL HABERLER Bolu'da otoyolda bayram yoğunluğu; kilometrelerce ...
Mengen'de "6. Yöresel Giyim Kültür Şenliği" düzenlenecek
YEREL HABERLER Mengen'de "6. Yöresel Giyim Kültür Şenliği" ...
Bolu'da bayram trafiği; Ankara yönü yoğun, İstanbul yönü boş (3)
YEREL HABERLER Bolu'da bayram trafiği; Ankara yönü yoğun, İstanbul ...
Bolu'da bayram trafiğinde kural ihlali yapanlar cezadan kaçamıyor
YEREL HABERLER Bolu'da bayram trafiğinde kural ihlali yapanlar ...
LGS'den tam puan alan Taha Can Tekin: Bolca kitap okuyarak hazırlandım
YEREL HABERLER LGS'den tam puan alan Taha Can Tekin: Bolca kitap ...
Bolu'da bayram trafiği; Ankara yönü yoğun, İstanbul yönü boş (2)
YEREL HABERLER Bolu'da bayram trafiği; Ankara yönü yoğun, İstanbul ...
Bolu'da bayram trafiği; Ankara yönü yoğun, İstanbul yönü boş
YEREL HABERLER Bolu'da bayram trafiği; Ankara yönü yoğun, İstanbul ...
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluk yaşanıyor
YEREL HABERLER Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluk yaşanıyor
Bolu Dağı Tüneli'nde bayram trafiği yoğunluğu
YEREL HABERLER Bolu Dağı Tüneli'nde bayram trafiği yoğunluğu
Bolu'da Kurban Bayramı tatilinde günlük 850 ekip görev yapacak
YEREL HABERLER Bolu'da Kurban Bayramı tatilinde günlük 850 ekip ...
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluk yaşanıyor
YEREL HABERLER Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluk yaşanıyor
Bolu Belediye Başkanı Özcan, Ankara'ya "Adalet ve Değişim Yürüyüşü" başlatacak
YEREL HABERLER Bolu Belediye Başkanı Özcan, Ankara'ya "Adalet ve ...
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde bayram trafiği başladı
YEREL HABERLER Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde bayram trafiği ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.