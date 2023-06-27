Bolu'da çarpışan iki otomobildeki 9 kişi yaralandı

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BOLU (AA) - Bolu'da meydana gelen trafik kazasında, aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunda, İstanbul istikametinde seyreden Nihat Ö. idaresindeki 14 EC 452 plakalı otomobil ile Anadolu Otoyolu'na girmek isteyen Mert C'nin kullandığı 55 ABU 578 plakalı otomobil, Abant Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, Nihat Ö. yara almazken, aralarında çocukların da bulunduğu araçlardaki 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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