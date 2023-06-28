Yeniçağa'da bayramlaşma programı düzenlendi

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BOLU (AA) - Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla program yapıldı.

Yeniçağa Öğretmenler Lokali'ndeki bayramlaşmaya Kaymakam Bilal Yavaş, Belediye Başkanı Recayi Çağlar, muhtarlar, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Yavaş'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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