Gölcük Tabiat Parkı'nda bayram tatili yoğunluğu

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BOLU (AA) - Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde ziyaretçi akınına uğradı.

Bayram tatilinde doğayla baş başa olmak isteyenler, kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki tabiat parkını tercih etti. Ziyaretçilerin yoğun ilgisi dolayısıyla otopark doldu.

Günübirlik gelen tatilciler göl çevresinde yürüyüş yapıp bisikletle tur attı. Bazıları da piknik alanlarında aileleriyle mangal yaptı.

Ailesiyle Düzce'den gelen Abdurrahim Altun, "İlk defa geldim ve gerçekten çok beğendim. Pikniğimizi yapıp döneceğiz." dedi.

Misafirlerini getirdiğini söyleyen Adem Almaz, "Burası harika bir yer. Daha önce geldim. Şimdi de çevremdeki insanları getiriyorum. Dün kurbanımızı kestik, bugün de buradayız. Misafirlerimizi, böyle güzel bir yeri görmesi için buraya getirdik." diye konuştu.

İstanbul'dan ailesiyle gelen Remziye Yılmaz da "Buraya pikniğe geldik. Bayram tatilinde gezelim istedik. Burası çok güzel. Daha önce de gelmiştik. Kurban Bayramı tatilini de burada geçirmek istedik, eğleniyoruz." ifadesini kullandı.

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