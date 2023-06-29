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Atatürk'ün makam aracı olarak kullandığı otomobilin benzeri Bolu'da sergilendi

AA

Atatürk'ün makam aracı olarak kullandığı otomobilin benzeri Bolu'da sergilendi

BOLU (AA) - Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhurbaşkanlığı döneminde kullandığı Lincoln marka otomobilin benzeri, Bolu'da sergilendi.

Samsun'da oto tamirciliği yapan Muhammet ve Enver Yıldırım kardeşler tarafından 1960 model Willys marka otomobilden çevrilerek, Atatürk'ün kullandığı 1934 model Lincoln K serisinin üstü açılan versiyonuna benzetilen araç, Kent Meydanı'na getirildi.

Otomobile yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, aracı inceleyerek bol bol fotoğraf çekti.

Samsun'dan kendi imkanlarıyla aracı getiren Muhammet Yıldırım (60), gazetecilere, 2014'te garajlarında dizayn ettikleri otomobili o günden beri mümkün olduğunca çok kişinin görmesi için Türkiye'nin çeşitli illerine götürdüğünü söyledi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Yıldırım, bu işi kimseden karşılık beklemeden gönüllü olarak yaptığını ifade etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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