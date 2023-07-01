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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pendikspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

AA

Pendikspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

BOLU (AA) - Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Pendikspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Abant Milli Parkı yolu üzerinde bulunan otelde dün kampa giren İstanbul ekibi, günü çift idmanla tamamladı.

Teknik direktör Osman Özköylü koordinesinde çıktığı sabah antrenmanına ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra kondisyon çalışması yaptı.

Pendikspor, akşam antrenmanında ise pas, şut ve top sürme çalışması gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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