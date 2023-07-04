D-100 kara yolunda bariyere çarpan çakıl yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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BOLU (AA) - D-100 kara yolu Bolu kesiminde bariyere çarpan çakıl yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı, kaza nedeniyle yolun Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde, Rıdvan Ü. yönetimindeki 14 BS 059 plakalı çakıl yüklü kamyon, Rüzgarlar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Çarpmanın şiddetiyle yola dökülen çakıl nedeniyle kara yolunun Ankara istikameti trafiğe kapandı.

Ekipler, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede önlem alan trafik ekipleri de sürücüleri Çaydurt mevkisinden D-100 kara yolunun İstanbul istikametine yönlendiriyor.

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