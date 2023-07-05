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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boluspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

AA

Boluspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı ekip, kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde teknik direktör Turgay Altay koordinesinde antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Altay, hazırlık periyodunun çok değerli olduğunu, yüklemelerin yapıldığını kaydetti.

Altay, takımda eksik oyuncuların olduğunu ve genç oyuncularla birlikte yoğun bir antrenman programlarının bulunduğunu belirterek, "Oyuncuları fiziksel olarak, hem de kendi taktiksel anlayışımıza uygun kodlamalarla hazırlıyoruz. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz." diye konuştu.

Hedeflerinin 6 ila 8 hafta sonunda gerçekten sahada ne yaptığını bilen bir antrenör takımı oluşturmak olduğunu aktaran Altay, "Burada, fiziksel, atletik, agresif ve daha coşkulu oynayan bir takım yaratmak istiyoruz. Bunun için de çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Altay, ön bölgeye takviyeler yapacaklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Sayısal olarak fazla değil, az ve öz transfer istiyorum. Kulübün ekonomik durumunu gözeterek, aynı zamanda da takım mühendisliğini buna göre yapmak istiyorum. Bu konuda yavaş yavaş bazı adımlarımız var ama süreç çok kolay bir süreç değil."

Kamp döneminde hazırlık karşılaşmaları da yapacaklarını söyleyen Altay, iki ile üçüncü hazırlık maçının netleştiğini, Bandırmaspor ve Çorum FK ile karşılaşacaklarını sözlerine ekledi.

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