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        Bolu'da otomobil bariyerlere çarptı, 3 kişi yaralandı

        AA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 09:51
        Bolu'da otomobil bariyerlere çarptı, 3 kişi yaralandı

        BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.

        Otoyolun İstanbul istikametine seyreden H.K. idaresindeki 34 LDR 21 plakalı otomobil, Elmalık mevkisinde bariyerlerle çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bu arada yakındaki tesisten yardıma gelen güvenlik görevlilerinin, sedyeye alınan yaralı kadını ıslanmaması için şemsiyeyle korumaya çalıştığı görüldü.

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