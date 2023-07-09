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        Bolu'da takla atan otomobilden fırlayan kız çocuğu hayatını kaybetti

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        Giriş: 09.07.2023 - 16:56
        Bolu'da takla atan otomobilden fırlayan kız çocuğu hayatını kaybetti

        BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde takla atan otomobilden fırlayan kız çocuğu yaşamını yitirdi, anne ve babası yaralandı.

        Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden M.K.E. idaresindeki 34 PH 43 67 plakalı otomobil, Yeniçağa ilçesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı.

        İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçtan fırlayan 7 yaşındaki Elif Beyza E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Sürücü ile eşi M.E. (28) sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

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