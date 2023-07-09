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        Anadolu Otoyolu'nda dağ yamacından kopan kayalar zincirleme kazaya neden oldu

        AA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 18:53
        Anadolu Otoyolu'nda dağ yamacından kopan kayalar zincirleme kazaya neden oldu

        BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu Bolu geçişinde dağ yamacından kopan kayaların tıra çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden 06 CRE 306 plakalı tıra, Düzce-Bolu il sınırında dağ yamacından kopan kayalar isabet etti.

        Kontrolden çıkan tır, aynı yöndeki 41 AIL 346 ile 01 VJ 200 plakalı otomobillere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

        Yaralanın olmadığı kazada ekipler, yolu trafiğe kapattı, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

        Temizleme ve araçların kaldırılması çalışmalarının başlatıldığı yolda ulaşım, Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

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