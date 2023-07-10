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        Heyelan nedeniyle kapatılan Anadolu Otoyolu'nda çalışmalar başlatıldı

        AA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 09:14
        Heyelan nedeniyle kapatılan Anadolu Otoyolu'nda çalışmalar başlatıldı

        BOLU (AA) - Bolu'da sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapatılan Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde çalışmalar yürütülüyor.

        Kentte önceki gün etkisini göstermeye başlayan kuvvetli yağışın ardından dün Bolu Dağı Tüneli çıkışında yaşanan toprak kayması sonucu kapanan yolu açma çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla başlatıldı.

        Bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri, heyelanın ardından yolu kaplayan toprak ve ağaç parçalarını iş makineleriyle kaldırıyor.

        Bu arada Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirilen sürücüler nedeniyle güzergahta yoğunluk yaşanıyor.

        Yağışın zaman zaman etkisini gösterdiği bölgede, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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