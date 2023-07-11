Bolu'da ayının saldırdığı yaşlı adam hastaneye kaldırıldı
BOLU (AA) - Bolu'da ayı saldırısında ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
At Yaylası bölgesinde önceki gün ormanlık alanda eşiyle yürüyen İbrahim B. (72) ayı saldırdı. Bahşi'yi yaralayan ayı ormana kaçarken, yaralı adamın eşi sağlık ekiplerine durumu bildirdi.
Kolunda parçalık kırık oluşan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan İbrahim B, sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan yaralının yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.