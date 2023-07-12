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        Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

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        Giriş: 12.07.2023 - 12:43
        Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

        BOLU (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

        Sezon öncesi hazırlıkların ikinci etabında Bolu Dağı'ndaki bir otelde kampa giren Gaziantep ekibi, günde çift idmana çıkıyor.

        Teknik Direktör Erdal Güneş yönetiminde core ve yenilenme çalışmasıyla başlayan ve 1 saat 20 dakika süren sabah idmanı, dar alanda gerçekleştirilen oyunla son buldu.

        Kırmızı siyahlı ekip, 19 Temmuz Çarşamba gününe kadar Bolu'da kamp yapacak.

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