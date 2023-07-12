Bolu'da yangınlara karşı tedbir amacıyla ormanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı

BOLU (AA) - Bolu Valiliğinden, yangınların önüne geçilmesi amacıyla ormanlara girişlerin 30 Eylül'e kadar yasaklandığı bildirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, il sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlara, yetkililer ve orman idaresi tarafından yasal veya zorunlu sebeplerle izin verileceklerin dışında, belirlenen alanlar haricindeki tüm girişlerin 15 Temmuz 2023'ten 30 Eylül 2023'e kadar yasaklandığı belirtildi.

Orman parkları içerisinde belirlenmiş piknik alanlarında 10.00-20.00 saatleri arasında ocak, barbekü, mangal ve piknik tüpü (semaver hariç) kullanılarak ateşli piknik yapılabileceği, milli park ve tabiat parkları içerisindeki piknik alanlarında ise 10.00-20.00 saatlerinde yalnızca piknik tüpü kullanılarak ateşli piknik yapılabileceği, bu alanlarda ilgili idarenin belirlediği şekilde ateşsiz piknik ve diğer rekreatif faaliyetler gerçekleştirilebileceği aktarıldı.

Belirtilen yerler ve koşullar dışındaki ormanlık alanlarda piknik, çoban ve avcı ateşleri ile benzeri her türlü ateşin yakılması, mangal, semaver, piknik tüpü, barbekü kullanarak ateşli veya ateşsiz piknik yapılmasının yasak olduğu anlatılan açıklamada, orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşlarının, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacağı vurgulandı.

Açıklamada, kararlara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi gereği idari yaptırım uygulanacağı, eylemleri ayrı bir suç teşkil edenler hakkında ise Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi.