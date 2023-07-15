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        Gaziantep FK mücadele gücünü arttıracak transferler peşinde

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 11:35
        Gaziantep FK mücadele gücünü arttıracak transferler peşinde

        BOLU (AA) - Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erdal Güneş, birkaç gün içerisinde mücadele güçlerine katkı sağlayacak arzu ettikleri oyuncuların aralarına katılacağını söyledi.

        Bolu Dağı'ndaki bir otelde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep ekibinin teknik adamı Güneş, gazetecilere, 30 Haziran'da Gaziantep'te başladıkları kamp çalışmalarını verimli şekilde devam ettirdiklerini belirtti.

        Güneş, geçen yıldan birçok oyuncunun istemeden de olsa lige ara verdiğine değinerek, bu nedenle handikaplarının bulunduğunu ve fiziksel kapasiteyi arttırma adına daha çok çalışmaları gerektiğini vurguladı.

        Bolu kampında yaptıkları hazırlık maçında istediklerinin üzerinde mücadele gücü yakaladıklarını dile getiren Güneş, "Daha çok eksiğimiz var. Fiziksel olarak toparlamaya çalışıyoruz. Birkaç gün sonra bir maç daha oynayacağız. Ondan sonra lige yavaş yavaş hazır olma yolunda çalışıyoruz." dedi.

        - "Yönetime liste verdik"

        Güneş, geçen yıl yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremden dolayı lige istemeden de olsa ara verdiklerine, mevcut oyuncuları diğer kulüplere gönderdiklerine dikkati çekti.

        Bu şartlar altında yeni sezona hazırlandıklarına işaret eden Güneş, şöyle devam etti:

        "Transfer süreci kolay olmuyor. Her geçen saniye dengeler değişiyor, mali olarak ya da oyuncuların bakış açısında. Yönetime liste verdik. 3-4 alternatif isim verdik. Yönetimimiz de bu konuda büyük çaba sarf ediyor. Sanırım birkaç gün içerisinde arzu ettiğimiz, hedefimize ortak olacak ve mücadele gücümüze katkı sağlayacak oyuncular aramızda olacaktır."

        Teknik direktör Güneş, mücadele dolu geçen Süper Lig'in şartlarına uyum sağlamak için Bolu'da var güçleriyle çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

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