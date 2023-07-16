Ankara Keçiörengücü'nün yeni sezon hazırlıkları sürüyor
BOLU (AA) - Trendyol 1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Abant bölgesindeki bir otelde kamp yapan başkent ekibi, sabah antrenmanına koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Teknik direktör Serhat Gülpınar yönetiminde pas ve şut çalışması gerçekleştiren mor-beyazlılar, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı koşuyla tamamladı.
Ankara ekibi, sezon hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.