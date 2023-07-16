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        Bolu'da çıkan orman yangınına ekiplerce müdahale ediliyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 16:07
        Bolu'da çıkan orman yangınına ekiplerce müdahale ediliyor

        BOLU (AA) - Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

        İlçeye bağlı Dedeler köyü Iscakkaya mevkisinde çıkan anız yangını ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde Göynük, Mudurnu, Taşkesti, Bolu, Nallıhan ve Düzce'den arazözler sevk edildi.

        Ekipler yangının kontrol altına alınması için müdahalelerini sürdürüyor.

        Çalışmalara Göynük ve Mudurnu belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile köy sakinleri de destek veriyor.

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