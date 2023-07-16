GÜNCELLEME 2 - Bolu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

BOLU (AA) - Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve yerden müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Dedeler köyü Iscakkaya mevkisinde çıkan anız yangını ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çevre illerden de destek gönderildi.

Orman Genel Müdürlüğü yangın söndürme helikopteri, 7 arazöz, 4 iş makinesi ve kepçe, 20 su tankı, 4 ilk müdahale aracı, 3 Jandarma Asayiş Timi ve 2 Jandarma Trafik Timinin katıldığı çalışmalara 50 orman muhafaza personeli ve 30 vatandaşla hem havadan hem de karadan müdahale edildi.

Yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınan yangın tamamen söndürüldü ve soğutma çalışması başlatıldı.

Bolu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yangınla ilgili ihbarın alınmasının ardından valilik koordinesinde ekiplerin yangın bölgesine ivedilikle sevk edildiği bildirildi.

5 hektarlık alanın zarar gördüğü ifade edilen açıklamada, herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturmaya başlandığı vurgulanan açıklamada, vatandaşların ormanlık alanlarda dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.