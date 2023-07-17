Göynük'te çıkan yangında ev ile bitişiğindeki yapılar kullanılamaz hale geldi
BOLU (AA) - Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev ile bitişiğindeki yapılar kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Değirmenözü köyünde Ali Işık Kaya'ya ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın evin bitişiğindeki yapılara sıçradı.
Alevlere kendi imkanlarıyla müdahale eden köy sakinleri, yangını söndüremeyince itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen Göynük ve Taraklı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında, 2 katlı ahşap ev ile bitişiğinde bulunan yapılar kullanılamaz hale geldi.