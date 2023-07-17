Mudurnu'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaygana Mahallesi Bolu Caddesi'nde ilerleyen F.K. idaresindeki 41 EZ 780 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, kaza mahalline gelen sağlık ekiplerince Mudurnu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.