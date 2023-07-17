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        MKE Ankaragücü'nün yeni sezon hazırlıkları

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 19:32
        MKE Ankaragücü'nün yeni sezon hazırlıkları

        BOLU (AA) - Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü yeni sezon hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü.

        Karacasu beldesinde bulunan bir otelde kamp yapan Ankara ekibi, akşam antrenmanına kondisyon ve pas ile başladı.

        Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana yarı sahada çift kale maç ile devam eden sarı-lacivertliler, çalışmasını açma germe hareketleri ile tamamladı.

        Ankara ekibi çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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