Gaziantep FK yeni sezon hazırlıklarına devam etti

BOLU (AA) - Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürdü.

Bolu Dağı'nda bulunan Koru Otel'de kamp yapan Gaziantep ekibi, sabah antrenmanı gerçekleştirdi.

Teknik direktör Erdal Güneş yönetimindeki antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Kuzey Makedonya Süper Lig ekibi KF Gostivari ile dün oynanan hazırlık maçında 60 dakika ve üzeri forma giyen futbolcular takımdan ayrı yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından gerçekleştirilen çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

Gaziantep ekibi, çalışmalarına akşam antrenmanıyla devam edecek.