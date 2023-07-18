Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Mengen'in ikinci aşçılık lisesi yeni dönemde öğrenci kabulüne başlayacak

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 14:15
        Mengen'in ikinci aşçılık lisesi yeni dönemde öğrenci kabulüne başlayacak

        BOLU (AA) - "Aşçılar diyarı" Bolu'nun Mengen ilçesinde ikincisi yapılan aşçılık lisesi, 2023-2024 eğitim öğretim döneminde hizmete girecek.

        Pazarköy'de 2022'de inşa edilen Opet Mengen Pazarköy Cezmi Bilgin Aşçılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ilk yıl 68 öğrenciye eğitim verilmesi planlanıyor.

        Toplamda 272 öğrenci kapasitesine sahip okulda, 8 derslik ve 2 mutfak bulunuyor.

        Mengen İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci, AA muhabirine, okulun yapılan tefrişatla birlikte eğitime hazır hale geldiğini belirterek, öğrencilerin öncelikli olarak Mengen ile Bolu'nun ilçelerinden kabul edileceğini söyledi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Gaziantep FK Teknik Direktörü Güneş: Fiziksel olarak toparlanmaya çalışıyoruz
        Gaziantep FK Teknik Direktörü Güneş: Fiziksel olarak toparlanmaya çalışıyoruz
        Park halindeki otomobil alev alev yandı
        Park halindeki otomobil alev alev yandı
        Bolu'da 1 kişinin öldüğü, 148 kişinin de zehirlendiği olaya ilişkin 3 şüpheli hakkında 15 yıl hapis istemi
        Bolu'da 1 kişinin öldüğü, 148 kişinin de zehirlendiği olaya ilişkin 3 şüpheli hakkında 15 yıl hapis istemi
        Tanju Özcan: 19 Temmuz´da CHP´den istifa edebilirim
        Tanju Özcan: 19 Temmuz´da CHP´den istifa edebilirim
        Bolu'da FETÖ operasyonunda 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Bolu'da FETÖ operasyonunda 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Bolu TEM geçişinde 2 hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı
        Bolu TEM geçişinde 2 hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı