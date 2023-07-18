Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 14:15
        Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı

        BOLU (AA) - Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.

        Otobüsteki bir yolcunun üzerinde ve eşyasındaki aramada 650 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Gözaltına alınan yolcu polisteki işlemleri sonrası cumhuriyet savcılığına çıkarıldı.

        Savcılıkta ifadesi alınarak sulh ceza hakimliğine sevk edilen yolcu tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Gaziantep FK Teknik Direktörü Güneş: Fiziksel olarak toparlanmaya çalışıyoruz
        Gaziantep FK Teknik Direktörü Güneş: Fiziksel olarak toparlanmaya çalışıyoruz
        Park halindeki otomobil alev alev yandı
        Park halindeki otomobil alev alev yandı
        Bolu'da 1 kişinin öldüğü, 148 kişinin de zehirlendiği olaya ilişkin 3 şüpheli hakkında 15 yıl hapis istemi
        Bolu'da 1 kişinin öldüğü, 148 kişinin de zehirlendiği olaya ilişkin 3 şüpheli hakkında 15 yıl hapis istemi
        Tanju Özcan: 19 Temmuz´da CHP´den istifa edebilirim
        Tanju Özcan: 19 Temmuz´da CHP´den istifa edebilirim
        Bolu'da FETÖ operasyonunda 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Bolu'da FETÖ operasyonunda 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Bolu TEM geçişinde 2 hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı
        Bolu TEM geçişinde 2 hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı