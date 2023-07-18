BOLU (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un Bolu kampı başladı.

Samsun ekibi, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kamp çalışması kapsamında Bolu'nun Gerede ilçesi Esentepe mevkinde bulunan bir otelde kampa girdi.

Bolu'daki ilk antrenmanına çıkan kırmızı-beyazlı ekip, çalışmasına ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra istasyon çalışması yapan futbolcular, antrenmanı açma germe hareketleriyle tamamladı.

- "Transferle ilgili çalışmalarımız devam ediyor"

Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, gazetecilere, Samsun'da gerçekleştirdikleri çalışmanın ardından ilk etap kampını Erzurum'da yaptıklarını anlatarak, ikinci etap kampına da Bolu'da başladıklarını söyledi.

Sürecin iyi bir şekilde devam ettiğini ve yoğun çalıştıklarını belirten Eroğlu, "Çok zor bir lig, bir üst lig. Buna göre iyi olmak zorundayız. Hem kadro mühendisliği, hem hazırlık dönemimizin en iyi şekilde olması gerekiyor. Bu etabı da en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz." diye konuştu.

Eroğlu, Bolu kampında 3 hazırlık maçı yapacaklarını dile getirerek, "Eksiklerimizi görme anlamında fiziksel ve taktiksel olarak kadro eksiklerimizi görmek açısından bizim için önemli bir etap olacak. İlk başladığımızdan beri doğal olarak takviye transfer politikamız devam ediyor. Aramıza katılan oyuncularımız var. Bugün de Samsun'da 3-4 gündür çalışıp kampımıza dahil olan 3 arkadaşımız var. Transferle ilgili çalışmalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

Takım kadrosunun daha da güçlendirilmesi açısından çalışmalar yapıldığını aktaran Eroğlu, şöyle konuştu:

"Özellikle savunma anlamında ve kadro anlamında transferler şu an gerçekleştirdik. Bundan sonra yapacağımız transferler biraz da ofans anlamında bize bu zorlu ligde skor katkısı sağlayacak takım oyununu oynayacak, hücumsal anlamda daha etkili oyuncular tercih etmek istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ligin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Gönül sezon başından itibaren bu tip oyuncuları transfer etmek ister ama şartlar maalesef istediğin gibi olmuyor. Biz de bize uygun, katkı sağlayacak oyuncu almak istiyoruz. Özellikle bundan sonraki transferlerimizde Samsunspor'u yukarıya çekecek oyuncuları takviye etmek istiyoruz."

- "Doğru planlamayla ilk yılımızda ilk 10 diye hedef koyuyoruz"

Eroğlu, Samsunspor'un önemli bir marka olduğunu ifade ederek, bu markayı en üst seviyeye çıkarmak istediklerini söyledi.

"Doğru planlama ile ilk yılımızda ilk 10 diye hedef koyuyoruz." diyen Eroğlu, bu hedefin daha üst sıralar da olabileceğini kaydetti.

Eroğlu, bunun için de iyi çalışmaları ve doğru kadro planlaması yapmaları gerektiğini aktararak, "Taraftarımız da bize destek olacağından eminiz. Taraftarlarımızın geçtiğimiz sene yaşadıkları o mutluluk, o şampiyonluk, yıllar sonra orada bir heyecan var. Şehir de bence bu Süper Lig'i hasretle bekledi. Onların da takımlarına destek olacaklarını düşünüyorum. Çünkü taraftarımızla birlikte çok güçlü bir hale geleceğiz. Hedefimiz bu yönde, taraftarlarımızı mutlu etmek." şeklinde konuştu.

Kırmızı-beyazlı ekip, kamp çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek.