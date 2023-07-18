Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Vali Kılıç, sel ve taşkınlardan zarar gören bölgelerde inceleme yaptı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 20:09
        Vali Kılıç, sel ve taşkınlardan zarar gören bölgelerde inceleme yaptı

        BOLU (AA) - Bolu Valisi Erkan Kılıç, kentte yaşanan sel ve taşkınlardan etkilenen Mengen-Yedigöller kara yolunda incelemelerde bulundu.

        Kılıç, 9-10 Temmuz'da aşırı yağışlara bağlı meydana gelen sel ve taşkında zarar gören bölgelerde denetleme çalışmalarını sürdürüyor.

        Yağışlar nedeniyle Mengen-Yedigöller kara yolunun 31. kilometre Karadere mevkisinde yıkılan köprü ve devamında bulunan yolun hasar gören bölümlerinde yapılan çalışmaları inceleyen Kılıç, yetkililerden bilgi aldı.

        Kılıç'a, temaslarında İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk ile Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Bolu Şube Müdürü Mustafa Gözler de eşlik etti.

        Vali Kılıç, Bolu'da yaşanan sel ve taşkın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi, AFAD, emniyet ve jandarma birimleri başta olmak üzere tüm kurumların elinden geleni yaptığını belirterek, sel sularının ve taşkının verdiği hasarın tespit edilmesi, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için görevli personelin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

        Kılıç, selin ilk anından itibaren görev alan herkese teşekkür ederek, "Selin izlerinin silinmesi için ilk andan itibaren sahada çalışmalarını sürdüren tüm kurum amirlerimize ve görevli personelimize özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür ediyorum. İlimizde yaşanan sel felaketinden etkilenen ve zarar gören bütün vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimizin imkanlarıyla taşkının vermiş olduğu tahribat ve hasarın telafi edilmesi için vatandaşlarımızın her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Gaziantep FK Teknik Direktörü Güneş: Fiziksel olarak toparlanmaya çalışıyoruz
        Gaziantep FK Teknik Direktörü Güneş: Fiziksel olarak toparlanmaya çalışıyoruz
        Park halindeki otomobil alev alev yandı
        Park halindeki otomobil alev alev yandı
        Bolu'da 1 kişinin öldüğü, 148 kişinin de zehirlendiği olaya ilişkin 3 şüpheli hakkında 15 yıl hapis istemi
        Bolu'da 1 kişinin öldüğü, 148 kişinin de zehirlendiği olaya ilişkin 3 şüpheli hakkında 15 yıl hapis istemi
        Tanju Özcan: 19 Temmuz´da CHP´den istifa edebilirim
        Tanju Özcan: 19 Temmuz´da CHP´den istifa edebilirim
        Bolu'da FETÖ operasyonunda 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Bolu'da FETÖ operasyonunda 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Bolu TEM geçişinde 2 hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı
        Bolu TEM geçişinde 2 hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı