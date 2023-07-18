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        Futbol: Hazırlık maçı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 21:54
        Futbol: Hazırlık maçı

        BOLU (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, aynı ligde mücadele eden Sakaryaspor ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazandı.

        Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde kampa giren Sakaryaspor hazırlık maçında Abant bölgesinde kamp yapan Teksüt Bandırmaspor karşılaştı.

        Abant bölgesinde bulunan bir otelin antrenman sahasında gerçekleşen müsabakadan 1-0 galip ayrılan Teksüt Bandırmaspor'un golünü 40. dakikada Sergen Piçinciol attı.

        Başka gol olmayan müsabaka Teksüt Bandırmaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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