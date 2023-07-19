Bolu'da 6 köpeğin ölü bulunmasına ilişkin inceleme başlatıldı

BOLU (AA) - Bolu'nun Mengen ilçesine ormanlık alanda 6 köpeğin ölü bulunmasına ilişkin inceleme başlatıldı.

Mengen'e bağlı Veliler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda köpekleri ölü halde gören köy sakini yetkililere bilgi verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme yaptı.

Köpeklerin yan yana dizilmesinden şüphelenen ve bölgede çok sayıda tavuk kemiği olduğunu belirleyen ekipler, köpeklerin zehirlenmiş olabileceği ihtimalini değerlendirdi.

Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine bölgedeki tavuk kemiklerinden örnekler alındı. Ayrıca 2 köpek otopsi için Ankara'ya gönderildi.

Mengen Belediyesince konuya ilişkin yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcısı, jandarma komutanı, belediye başkanı ile Sokak Hayvanları Koruma Derneği üyeleriyle inceleme yapıldığı akarılarak, şunlar kaydedildi:

"İlçe Cumhuriyet Başsavcımızın talimatları doğrultusunda olay yerinden Ankara Veterinerlik Fakültesinde incelenmek üzere numuneler alındı. İlçe savcılığı ve jandarma faillerin bulunması için inceleme başlattı. Olay yerinde rastlanan yaralı köpek tedavi edilmek üzere Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'ne gönderildi. Yapılan ön inceleme sonucu katledilen hayvanların, büyük olasılıkla belediyemizce bakım ve tedavileri yapılarak yeniden doğal yaşam alanlara bırakılan köpekler olduğu tahmin edilmekte olup, kesin sonuç inceleme sonucu anlaşılacaktır."