Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Gaziantep FK, Bolu kampını tamamladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 11:45
        Gaziantep FK, Bolu kampını tamamladı

        BOLU (AA) - Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep FK'nin Bolu'daki yeni sezon hazırlık kampı sona erdi.

        İkinci etap çalışmaları kapsamında Bolu Dağı'ndaki Koru Otel'de kampa giren Gaziantep ekibi, yaklaşık 1 saat süren son antrenmanı teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde gerçekleştirdi.

        Kırmızı-siyahlı futbolcular, güç ve dayanıklılık çalışmaları yapılan idmanla ikinci etap kampını tamamladı.

        İki gün izin verilen takımın 22 Temmuz Cumartesi günü Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerinde 3. etap kamp çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Ormanda zehirlenerek ölmüş köpekler bulundu (2)
        Ormanda zehirlenerek ölmüş köpekler bulundu (2)
        Ormanda zehirlenerek ölmüş köpekler bulundu
        Ormanda zehirlenerek ölmüş köpekler bulundu
        Gaziantep FK Teknik Direktörü Güneş: Fiziksel olarak toparlanmaya çalışıyoruz
        Gaziantep FK Teknik Direktörü Güneş: Fiziksel olarak toparlanmaya çalışıyoruz
        Park halindeki otomobil alev alev yandı
        Park halindeki otomobil alev alev yandı
        Bolu'da 1 kişinin öldüğü, 148 kişinin de zehirlendiği olaya ilişkin 3 şüpheli hakkında 15 yıl hapis istemi
        Bolu'da 1 kişinin öldüğü, 148 kişinin de zehirlendiği olaya ilişkin 3 şüpheli hakkında 15 yıl hapis istemi
        Tanju Özcan: 19 Temmuz´da CHP´den istifa edebilirim
        Tanju Özcan: 19 Temmuz´da CHP´den istifa edebilirim