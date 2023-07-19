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        Eyüpspor'un Bolu kampı başladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 19:13
        Eyüpspor'un Bolu kampı başladı

        BOLU (AA) - Trendyol 1. Lig takımlarından Eyüpspor'un Bolu kampı başladı.

        İstanbul ekibi ikinci etap kamp çalışması için Bolu'nun Gerede ilçesi Esentepe mevkisinde bulunan bir otelde kampa girdi.

        Öğle saatlerinde kamp yapacağı otele gelen takım, teknik direktör Arda Turan yönetiminde ilk antrenmanına çıktı.

        Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana, serbest çalışmayla başlayan Eyüpsporlu futbolcular, daha sonra ısınma hareketleri yaptı.

        Antrenman, kondisyon ve istasyon çalışmasıyla sona erdi.

        Eyüpspor, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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