Yılport Samsunspor'un yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

BOLU (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı kapsamında Bolu'nun Gerede ilçesi Esentepe mevkisinde bulunan bir otelde kapma giren Samsun ekibi, günü çift idmanla tamamladı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu koordinesinde çıktığı sabah antrenmanında kuvvet ve taktik çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, akşam antrenmanında ise kondisyon ve taktik ağırlıklı çalıştı.

Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

- "İnşallah güzel hazırlanıp sezona iyi başlayacağız"

Samsunspor'un orta saha oyuncusu Celil Yüksel, antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kampların çok verimli geçtiğini belirterek, "Geçen seneyi şampiyonlukla tamamladığımız için çok mutluyuz. Oyuncu grubunda, hocalarımızda, ekipte ve bütün Samsunspor camiasında müthiş mutluluk var. Bunun bilincindeyiz." ifadesini kullandı.

Yeni sezon ve lig hedefleri hakkında da değerlendirmede bulunan Yüksel, "Süper Lig'de kalıcı olmak istiyoruz çünkü çok büyük camiayız. Burayı hak ettiğimizi düşünüyorum. İnşallah güzel hazırlanıp sezona iyi başlayacağız." dedi.

Yüksel, takımda her mevkide yeteri kadar oyuncu olduğunu, bunun da forma mücadelesine neden olacağını belirterek, şunları söyledi:

"Rekabet bir yandan güzel bir şey çünkü herkes tam performansını vermek zorunda. Rekabeti sevdiğimiz için bunun kötü olacağını zannetmiyorum. Bence rekabet başarının en büyük anahtarı. Takım içindeki rekabet bize başarıyı getirecek. Çok iyi hazırlanıyoruz. Taktiksel olarak çok iyi seviyeye geldik. O taktiklere sadık kaldığımız sürece bence çok daha büyük başarılara imza atacağımızı düşünüyorum."