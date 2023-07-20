Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Ersan Parlatan temposu yüksek takım oluşturmak istiyor

BOLU (AA) - Trendyol 1. Lig takımlarından Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Ersan Parlatan, aktif ve temposu yüksek bir takım oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, oyuncu kadrosunun buna müsait olduğunu söyledi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'nun Abant bölgesinde kamp yapan bordo-beyazlı ekip, antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Parlatan yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren idmana koşuyla başlayan futbolcular, daha sonra kuvvet ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Antrenman, pas çalışmasıyla tamamladı.

- "İhtiyaç olan mevkilerde belki transferlerimiz gerçekleşebilir"

Parlatan, antrenman sonrası gazetecilere, kampın verimli geçtiğini söyledi. Antrenmanlarda daha çok teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaptıklarını belirten Parlatan, "Çalışmalarımız hem fiziksel hem de taktiksel anlamda devam edecek. Daha üstüne koymamız lazım." dedi.

Parlatan, oyuncu kadrosunun istediği seviyede olduğunu ancak bazı takviyelere de ihtiyaç duyduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Oyuncularıma hep şunu söylüyorum; her antrenman, her maç çok önemli. Burada iyi izlenim bırakmak, iyi maçlar yapmak, iyi antrenmanlar yapmak oyuncuların elinde. Oyuncular burada daha iyi performans gösterebilirse onlar adına daha olumlu şeyler olacak. Ancak transfer, hiç bitmeyen bir süreç. En azından burada biz en idealini, en olumlu dizilişi kulüp için, camia için yapmak mecburiyetindeyiz. Bu doğrultuda zaten çalışmalarımız sürüyor. İhtiyaç olan mevkilerde belki transferlerimiz gerçekleşebilir ama şu anda bir şey söylemek benim için mümkün değil."

Yeni sezon fikstürünün hayırlı olmasını dileyen Parlatan, "Rakip takımlarla alakalı çok değerlendirme yapmayan biriyim. Ben kendi takımıma bakıyorum. Kendi felsefemizi sahaya yansıtmak istiyorum. Burada aktif bir takım, temposu yüksek bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Oyuncu topluluğumuz buna müsait. Neticesinde biraz daha bu açıdan bakmaya çalışıyorum. Tabii ki rakipleri analiz edeceğiz, onlarla alakalı çalışmalar yapacağız. Ama ben takıma şunu empoze etmeye çalışıyorum; kendimize bakalım, kendi oyunumuzu sahaya yansıtalım. O zaman daha çok keyif alırız, daha başarılı oluruz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.