Bolu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
BOLU (AA) - Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
D-100 kara yolunda İstanbul istikametinde seyreden Adem A. idaresindeki 67 AAJ 219 plakalı otomobil, Köroğlu mevkisinde yola girmeye çalışan Rasim A. kontrolündeki 14 AR 312 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Rasim A. ile yanındaki Zeliha A. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.