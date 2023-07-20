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        Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan CHP YDK toplantısına ilişkin açıklama

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 20:38
        Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan CHP YDK toplantısına ilişkin açıklama

        BOLU (AA) - CHP'den kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hakkındaki kararın gelecek hafta yapılacak toplantıda verilmesine ilişkin açıklama yaptı.

        Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, partinin üvey değil, öz evladı olduğunu belirtti.

        Paylaşımında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Özcan, şunları kaydetti:

        ''Yine atamadınız değil mi? Öyle demokrat görünüp, Atatürk'ün kurduğu bu partide padişahçılık oynayamazsınız. Öyle her istediğinizi atıp, dışlayıp kovamazsınız. Siz isteyin ya da istemeyin, siz ve partiye çöreklenen çeteniz gidince bu parti kuruluş ayarlarına geri dönecek ve gerçek emekçilerle gerçek Atatürkçülerle '6 ok'a sahip çıkarak, ülkeyi felakete sürükleyen, basiretsiz emperyal uşaklarından kurtaracaktır."

        CHP YDK, raporlu olduğu için bugünkü toplantıya katılmayan Özcan'la ilgili kararı gelecek hafta yapacağı toplantıda verecek.

        CHP Genel Merkezi'nde yaklaşık 5 saat süren toplantıda kurul, kesin ihraç talebiyle YDK'ye sevk edilen Özcan'ın dosyası dahil 9 dosyayı masaya yatırdı.

        Yaşadığı sağlık sorununu gerekçe göstererek raporlu olduğu için savunma yapmak üzere YDK'ye gelemediği belirtilen Özcan'ın savunması, 26 Temmuz Çarşamba saat 13.00'te yapılacak YDK'de alınacak.

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