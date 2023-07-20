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        Bolu'da, su kuyusunu temizlerken egzoz gazından etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 21:03
        Bolu'da, su kuyusunu temizlerken egzoz gazından etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

        BOLU (AA) - Bolu'da, temizlemek için girdikleri su kuyusunda egzoz gazından etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Paşaköy Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin su kuyusuna giren temizlik işçileri A.B. (31) ve V.K. (46) çalıştırdıkları benzinli motorun egzoz gazından etkilendi.

        İşçiler, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

        Burada yapılan ilk müdahalenin ardından kapsamlı tedavi için Ankara'ya sevk edilen işçilerin bilincinin açık ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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