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        Samsunspor yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürdü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 21:32
        Samsunspor yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürdü

        BOLU (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam etti.

        Yeni sezon öncesi 2. etap kamp çalışmalarını Gerede ilçesindeki Esentepe mevkisinde bulunan bir otelde sürdüren Samsun ekibi, günü tek idmanla tamamladı.

        Teknik direktör Hüseyin Eroğlu koordinesinde çıktığı sabah antrenmanında kuvvet ve taktik çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, daha sonra yarı sahada çift kale maç yaptı.

        Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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