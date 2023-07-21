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        Futbol: Hazırlık maçı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 20:05
        Futbol: Hazırlık maçı

        BOLU (AA) - Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor ile Teksüt Bandırmaspor hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

        Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kampa giren Teksüt Bandırmaspor ile Boluspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

        Bolu Atatürk Stadında oynanan karşılaşmada, Bolu ekibi 8. dakikada Posmac'ın attığı golle öne geçti.

        Golü yedikten sonra mücadeleyi üst seviyeye çıkartan Teksüt Bandırmaspor ise 29. dakikada Batuhan Yayıkçı'nın golü ile durumu eşitledi.

        Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

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