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        Ankara Keçiörengücü'nün yeni sezon hazırlıkları

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 20:11
        Ankara Keçiörengücü'nün yeni sezon hazırlıkları

        BOLU (AA) - Trendyol 1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu Abant bölgesinde kamp yapan Ankara ekibi günü çift antrenmanla tamamladı.

        Akşam antrenmanına koşu ile başlayan eflatun-beyazlı takım ısınma hareketlerinin ardından istasyon çalışması yaptı.

        Ankara Keçiörengücü takımı günü yarı sahada çift kale maç yaparak tamamladı.

        - Serhat Gülpınar: "Her mevkide yeterli oyuncumuz var"

        Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Serhat Gülpınar, antrenman esnasında gazetecilere açıklamada bulundu.

        İlk etap kamp dönemini Ankara'da tamamladıktan sonra Bolu'da çalışmalarına hız verdiklerini anlatan Gülpınar, şöyle konuştu:

        "Fiziksel ve mental anlamda oturtmaya çalıştırdığımız oyun sistemini çalışma fırsatı bulduk. Aramıza yeni katılan arkadaşların da gelmesiyle belli bir oyun formatı oluşturmaya çalışıyoruz. Gayet iyi gidiyor çalışmalarımız. Dün bir izin verdik. Bugün tekrar Bolu'nun ikinci aşaması başladı. Bir haftalık süreçte de 3 tane hazırlık maçımız var. Orada da genel itibariyle oyuncu arkadaşlarımızın performansını net bir şekilde görme, takım oyununa adapte olma anlamında hangi oyuncudan ne kadar verim alabileceğimizi görme fırsatımız olacak."

        Gülpınar, takım kadrosunun büyük oranda tamamlandığını da belirterek, yapacakları hazırlık maçlarında takviye yapılacak mevkileri görme şansı yakalayarak eksik noktaları tamamlamaya çalışacaklarını ifade etti.

        Bazı noktalarda eksiklikleri olduğunun farkında olduklarını kaydeden Gülpınar, "Rotasyon olarak farklı mevkilerde oynayabilecek oyuncularımız da var. İşin açıkçası önümüzdeki bu 3 maçlık, hazırlık periyodunda hangi oyuncudan hangi mevkide ne kadar verim alabileceğimizi göreceğiz. Onların durumuna göre de eksik olan yerlere mutlaka takviyeler yapılacaktır. Ama şu an öyle elzem bir açığımız da yok. Her mevkide yeterli oyuncumuz var." dedi.

        Yeni sezon hedefleri hakkında da bir değerlendirme yapan Gülpınar, şunları kaydetti:

        "Her şeyden önce sıralamadan ziyade hedef anlamında göze hoş gelen bir futbol oynatmak istiyoruz. Hem savunma anlamında, hem ofansif anlamda ne yaptığını bilen bir takım sahada göstermek istiyoruz. Belli bir oyun planı olan, tribüne gelen taraftarların takımın ne oynadığıyla alakalı bir fikir sahibi olabileceği bir takım görmelerini istiyoruz. Burada içerideki oyuncu grubunun işe ne kadar sarılıp sahipleneceği bence sıralamadaki yeri belirleyecektir. Ama dediğim gibi şu ana kadarki çalışmalar gayet olumlu."

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