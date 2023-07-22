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        Bitexen Giresunspor'un Bolu kampı sürüyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 12:00
        Bitexen Giresunspor'un Bolu kampı sürüyor

        BOLU (AA) - Trendyol 1. Lig takımlarından Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Mustafa Kaplan, mücadeleci bir takım oluşturacaklarını söyledi.

        Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp yapan Giresun ekibi, günde çift idman yaparak çalışmalarına devam ediyor.

        Teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde yapılan sabah antrenmanına koşuyla başlayan futbolcular, ısınmanın ardından teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Giresun ekibi, antrenmanı pas ve topla çalışmayla tamamladı.

        Teknik direktör Kaplan, gazetecilere, çalışmalarının verimli geçtiğini söyledi. Bolu kampının 31 Temmuz'a kadar devam edeceğini aktaran Kaplan, bu sürede 3 hazırlık maçı yapacaklarını dile getirdi.

        Kaplan, altyapıdan gelen ve geçen seneden kalan oyuncularla iyi bir takım oluşturmak için çaba harcadıklarını belirterek, "Koşan, mücadele eden, savaşan bir Giresunspor oluşturacağız." dedi.

        Giresun ekibi, çalışmalarına akşam antrenmanıyla devam edecek.

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