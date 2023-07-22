Bolu'da otomobilin çarptığı park halindeki araçtaki 2 kişi yaralandı
BOLU (AA) - Bolu'da otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Aladağ bölgesinden Bolu istikametine seyreden Öner A. idaresindeki 14 NA 200 plakalı otomobil, sahiplerinin ormanda dağ çileği toplamak için yol kenarına bıraktığı 14 DA 002 plakalı otomobile çarptı.
Kazada park halindeki otomobilde bulunan Emine Ö. ile Emir Y. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.