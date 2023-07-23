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        Hollandalı futbolcu Drongelen, Samsunspor'a gelmekten mutlu:

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 11:13
        Hollandalı futbolcu Drongelen, Samsunspor'a gelmekten mutlu:

        BOLU (AA) - ZAFER GÖDER - Trendyol Süper Lig takımlarından Yılport Samsunspor'un yeni transferi Hollandalı Rick Van Drongelen, yeni bir heyecan yaşadığını belirterek, bireysel başarıdan çok takımın başarısını önemsediğini söyledi.

        Kırmızı-beyazlı takımın yeni transferlerinden defans oyuncusu Drongelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye ve Samsunspor'a geldiği için çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Çok kaliteli bir yere geldim. Sonuçta geçen sene çok iyi bir sezon geçirip şampiyon olan bir takıma geldim. Benim için de yeni bir kültür, yeni bir değişim, yeni bir heyecan." dedi.

        Yeni sezonda takıma katkı vermek için mücadele edeceğini vurgulayan Drongelen, "Hedef olarak oynayabildiğim kadar maç oynamak istiyorum ama bireysel başarıdan çok takımın başarılı olması benim için daha önemli." ifadesini kullandı.

        Daha önce tatil için ailesiyle genelde Türkiye'ye geldiğini, en yakın 2 arkadaşının da Türk olduğunu aktaran Drongelen, bu sebeple Türk kültürünü de az çok bildiğini kaydetti.

        Drongelen, Türkiye'ye gerek genç gerekse tecrübeli yabancı oyuncuların geldiğine işaret ederek, "Türk ligi için fiziksel güç gerektiren bir lig olduğunu söyleyebilirim ama alışabileceğimi düşünüyorum." dedi.

        Samsunspor taraftarının ilgisinden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Drongelen, "Havalimanında indikten sonra muhteşem bir stadyum olduğunu gördüm. Şehir merkezine gittikten sonra da sokakların Samsunspor'un bayraklarıyla donatıldığını gördüm. Samsun'un futbola aşık bir şehir olduğunu söyleyebilirim. Bundan dolayı taraftarı dört gözle stadyumda görmek istiyorum." açıklamasında bulundu.

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