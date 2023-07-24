Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Anadolu Otoyolu Bolu geçişinde durdurulan araçta çeşitli miktarlarda uyuşturucu bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu Bolu geçişinde durdurulan araçta çeşitli miktarlarda uyuşturucu bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda bir aracı durdurdu.
Araçta ve içindeki 3 zanlı üzerinde yapılan aramalarda 105,50 gram sentetik uyuşturucu, 88 gram uyarıcı sentetik madde, uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanma aparatı bulundu.
Gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.